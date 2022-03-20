Патриарх Кирилл призвал к молитве за «наш единый народ»

Патриарх Кирилл призвал молиться за «наш единый народ» во время воскресной проповеди в храме Христа Спасителя в Москве. Его слова передает «Российская газета» и «Интерфакс».

«Мы должны в первую очередь молиться о духовном единстве наследия святого князя Владимира. Молиться за наш единый народ, который сегодня живет в разных странах, но который вышел из единой киевской купели крещения, который соединен общностью веры и общностью исторической судьбы», — сказал он.

Патриарх призвал молиться «о едином народе нашем, которого хотят сделать расслабленным», чтобы «никогда не разрушалась система общих ценностей» и «никогда не поднимался меч одного брата против другого».

«Знаю, как сейчас закричат там, на Украине, противники этого народа: опять патриарх говорит, что единый народ! А патриарх иначе и говорить не может, потому что это есть историческая и Божья правда», — заключил он.