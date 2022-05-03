Патриарх Кирилл заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала

Россия никогда не нападала на другие страны, а только защищала свои рубежи. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в Архангельском соборе Московского Кремля.

«Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — заявил он.

Глава РПЦ пожелал «чтобы и до скончания века страна наша была такой — сильной, могучей и одновременно любимой Богом». «Да хранит Господь землю Русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников, и да укрепляет веру православную», — добавил патриарх.

После начала россйской «военной операции» на Украине патриарх Кирилл не осудил ее, а, напротив, призвал россиян сплотиться вокруг власти в «это непростое для нашего Отечества время». Предстоятель РПЦ просил военных быть верными присяге до конца и осознать «историческую важность» происходящего, а также заявил, что Россия — миролюбивая страна и не стремится к войне.