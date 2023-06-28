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Со дна Атлантики достали обломки батискафа «Титан»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:55

Со дна Атлантического океана достали обломки батискафа «Титан», совершавшего экспедицию к затонувшему пароходу «Титаник». Associated Press опубликовала фотографии обломков.

Скрученные куски подводного аппарата выгрузили в порте Сент-Джонс в Канаде. «Они [рабочие] работают круглосуточно уже десять дней, преодолевая физические и психические трудности, и очень хотят завершить миссию и вернуться к своим близким», — заявил представитель поисковой компании Pelagic Research Services Джефф Махони.

Расследование причин катастрофы должно сильно продвинуться, когда эксперты приступят к изучению обломков.

На борту «Титана» был 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг — глава компании Action Aviation, которая базируется в ОАЭ. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году. Всего там был пять пассажиров, все они погибли.

Глубоководный аппарат «Титан» отправился к «Титанику» утром 18 июня. Связь с батискафом была потеряна 18 июня утром, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. Под руководством Береговой охраны США началась поисковая операция. К 14.08 по Москве 22 июня, по оценкам экспертов, на нем должен был закончиться кислород. Однако поиски «Титана» продолжались и после того, как воздух у его пассажиров, предположительно, закончился.

Вечером 22 июня Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты считают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды.

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