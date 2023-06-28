Со дна Атлантики достали обломки батискафа «Титан»

Глубоководный аппарат «Титан» отправился к «Титанику» утром 18 июня. Связь с батискафом была потеряна 18 июня утром, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. Под руководством Береговой охраны США началась поисковая операция. К 14.08 по Москве 22 июня, по оценкам экспертов, на нем должен был закончиться кислород. Однако поиски «Титана» продолжались и после того, как воздух у его пассажиров, предположительно, закончился.