«Немного страшно, я мог оказаться на ней»: блогера MrBeast приглашали на затонувший батискаф «Титан»

Ютуб-блогер MrBeast рассказал, что ему приходило приглашение на батискаф «Титан», который пропал при погружении к затонувшему «Титанику». Кто именно его приглашал на подлодку, он не уточнил.
«В начале этого месяца меня пригласили прокатиться на подлодке, я отказался. Немного страшно, что я мог оказаться на ней», — написал Джимми Дональдсон (настоящее имя MrBeast).
Связь с «Титаном» была потеряна 18 июня утром, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. К 14.08 по Москве 22 июня, по оценкам экспертов, на нем должен был закончиться кислород.
Накануне вечером Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты считают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды. Тела погибших пока не найдены.
На борту был 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг — глава компании Action Aviation, которая базируется в ОАЭ. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.