«Немного страшно, я мог оказаться на ней»: блогера MrBeast приглашали на затонувший батискаф «Титан»

Накануне вечером Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты считают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды. Тела погибших пока не найдены.