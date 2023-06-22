Береговая охрана США заявила, что обнаружила обломки батискафа «Титан»

Береговая охрана США заявила, что обнаружила обломки подводного аппарата «Титан», который использовался для погружения к останкам океанского лайнера «Титаник» и пропал вместе с туристами на борту. Об этом написал Sky News.
Специалисты полагают, что на батискафе произошел взрыв. Когда именно он произошел, пока определить не удалось. Гидроакустические буи, находившиеся в воде в последние 72 часа, не зафиксировали никаких «катастрофических событий».
СМИ отметили, что на месте, где затонул «Титаник», нашли пять крупных обломков. После подтверждения, что они относились к «Титану», о трагической находке сообщили родственникам экипажа подводного аппарата.
Береговая охрана США выразила соболезнования семьям пяти находившихся в батискафе человек. В данный момент служба работает над выяснением хронологии катастрофы и составлением карты обломков судна.
«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наргеоле, к сожалению, погибли. Эти мужчины были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к изучению и защите мировых океанов», — заявили в компании OceanGate, организовывавшей туры к руинам «Титаника».
Подводный аппарат «Титан», который должен был погрузиться к останкам знаменитого лайнера «Титаник», пропал в Атлантическом океане 19 июня. Связь с ним была потеряна примерно через 1 час 45 мин после погружения.