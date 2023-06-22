Береговая охрана США заявила, что обнаружила обломки батискафа «Титан»

«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Наргеоле, к сожалению, погибли. Эти мужчины были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к изучению и защите мировых океанов», — заявили в компании OceanGate, организовывавшей туры к руинам «Титаника».