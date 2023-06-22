У батискафа, пропавшего в Атлантике, вероятно, кончился кислород. Но поисковые работы продолжаются

Кислород на батискафе «Титан» с туристами, погружавшимися к затонувшему «Титанику», должен был закончиться в 14.08 по Москве, прогнозировала Береговая охрана США.
Несмотря на это, поиски субмарины продолжатся в течение дня. В своем твиттере Береговая охрана отметила, что к месту поиска прибыли два судна — французский L’Atalante и канадский Horizon Arctic. Они спустили подводные аппараты, которые будут искать батискаф.
Но даже если поиски окажутся успешными, на подъем подводного судна уйдет около двух часов. Опрошенные NBC эксперты считают, что теоретически пассажиры батискафа могли сократить потребление кислорода и растянуть его запасы на более длительное время. Но на какое именно, не уточняется.
Накануне канадские поисковые самолеты зафиксировали подводные шумы с помощью гидроакустических буев. Однако подводные аппараты, обыскавшие места, откуда шумы исходили, ничего не нашли. Официальные лица отметили, что звуки могли исходить не от «Титана».
Связь с батискафом была потеряна в воскресенье утром, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. Эксперты оценивали, что на тот момент на судне был запас кислорода на 96 часов. На борту «Титана» пять человек, включая 58-летнего миллиардера Хэмиша Хардинга — главу компании Action Aviation, которая базируется в ОАЭ.
Управлял подлодкой основатель и исполнительный директор компании OceanGate, организовавшей экспедицию. Как выяснил The New York Times, его жена Венди — праправнучка пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году. Ее предками были Исидор Штраус, совладелец американской сети универмагов Macy’s, и его жена Ида. Они считаются самыми богатыми пассажирами утонувшего лайнера.
Выжившие при крушении «Титаника» вспоминали, что Исидор решил уступить свое место в спасательной шлюпке кому‑то из женщин и детей, а супруга осталась вместе с ним, отмечает NYT. Исидора и Иду видели стоящими на палубе корабля, когда он уходил под воду. Эта история нашла отражение в сцене из «Титаника» Джеймса Кэмерона, где изображены два пожилых человека, в обнимку лежащих на кровати, вокруг которой поднимается вода.
По данным СМИ, батискаф мог оказаться на дне непосрадственно рядом с «Титаником». Это на 3,3 километра глубже, чем самая успешная подводная спасательная операция на сегодняшний день. Из‑за этого появились опасения, что субмарина могла оказаться среди обломков «Титаника» (что затруднит ее подъем) и слишком глубоко для спасателей.