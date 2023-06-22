У батискафа, пропавшего в Атлантике, вероятно, кончился кислород. Но поисковые работы продолжаются

Выжившие при крушении «Титаника» вспоминали, что Исидор решил уступить свое место в спасательной шлюпке кому‑то из женщин и детей, а супруга осталась вместе с ним, отмечает NYT. Исидора и Иду видели стоящими на палубе корабля, когда он уходил под воду. Эта история нашла отражение в сцене из «Титаника» Джеймса Кэмерона, где изображены два пожилых человека, в обнимку лежащих на кровати, вокруг которой поднимается вода.