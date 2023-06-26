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Роскосмос показал со спутника место гибели батискафа «Титан»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:41

Госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале показала место, где закончились поиски потерпевшего катастрофу батискафа «Титан» компании OceanGate Expeditions.

Снимок этого района Атлантического океана был сделан из космоса, с аппарата «Канопус-В». На изображении также отмечено местоположение обломков лайнера «Титаник», к которым батискаф и направлялся.

© «Госкорпорация „Роскосмос“»/Telegram

Глубоководный аппарат «Титан» отправился к «Титанику» утром 18 июня. На его борту был 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг — глава компании Action Aviation, которая базируется в ОАЭ. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.

Связь с батискафом была потеряна 18 июня утром, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. Под руководством Береговой охраны США началась поисковая операция. К 14.08 по Москве 22 июня, по оценкам экспертов, на нем должен был закончиться кислород. Однако поиски «Титана» продолжались и после того, как воздух у его пассажиров, предположительно, закончился.

Вечером 22 июня Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты считают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды.

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