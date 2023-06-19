В Атлантическом океане пропал батискаф, на котором туристы погружались к «Титанику»

«Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы глубоко благодарны за обширную помощь, которую мы получили от нескольких правительственных учреждений и глубоководных компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с батискафом», — сказали в компании.