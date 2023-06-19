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В Атлантическом океане пропал батискаф, на котором туристы погружались к «Титанику»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:13

В Атлантическом океане пропал батискаф, на котором группы туристов погружались к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник». Об этом сообщили CNN и «Би-би-си».

Связь с подводным аппаратом была потеряна примерно через 1 час и 45 мин после погружения. Береговая охрана США начала поисково-спасательную операцию. На борту подводного аппарата, по данным СМИ, находились пять человек.

В СМИ отмечают, что батискаф обладает запасом кислорода на четыре дня. Устраивающая туры к «Титанику» организация Oceangate Expeditions заявила, что «мобилизует все возможности для безопасного возрващения экипажа».

«Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы глубоко благодарны за обширную помощь, которую мы получили от нескольких правительственных учреждений и глубоководных компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с батискафом», — сказали в компании.

Помощь в поиске батискафа окажут в том числе силы береговой охраны Канады: канадский корабль в данный момент направляется в район, где предположительно пропал подводный аппарат.

Среди людей на борту батискафа — 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг. Ранее он заявлял в своих соцсетях, что горд участвовать в пока единственной в 2023 году миссии по погружению к «Титанику».

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