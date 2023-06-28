Певицу Монеточку* во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Певица покинула Россию в мае 2022 года и переехала в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. Вместе с Витей Исаевым и Noize MC* она организовала группу Voices of Peace и устроила благотворительный тур по Европе для сбора гуманитарной помощи украинским беженцам.