Певицу Монеточку* во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Российскую певицу Монеточку* во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС.
Штраф для Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя Монеточки*) в этот раз, как и в прошлый, составил 30 тыс. рублей. Поводов для него стало интервью Михаилу Шацу*, которое появилось на ютуб-канале артистки.
Ролик под названием «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац!» опубликовали 5 февраля. В нем не было указано, что этот материал произведен или распространен иноагентом либо касается деятельности иноагента.
Кроме того, в решении суда указали, что на верифицированном канале Монеточки* вообще нет указания, что он принадлежит иноагенту. При этом там выпускались видео с концертов и клипы певицы.
Елизавета Гырдымова* была объявлена иностранным агентом в январе этого года вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным*, депутатом Мосгордумы от «Яблока» Дарьей Бесединой*, блогерами Антоном Устимовым (Пикули)* и Вадимом Харченко*. Тогда же она отменила все концерты в России.
Издание Life сообщало, что с просьбой к генпрокурору о признании ее иноагентом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Певица покинула Россию в мае 2022 года и переехала в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. Вместе с Витей Исаевым и Noize MC* она организовала группу Voices of Peace и устроила благотворительный тур по Европе для сбора гуманитарной помощи украинским беженцам.