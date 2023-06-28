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Певицу Монеточку* во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:39

Российскую певицу Монеточку* во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС.

Штраф для Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя Монеточки*) в этот раз, как и в прошлый, составил 30 тыс. рублей. Поводов для него стало интервью Михаилу Шацу*, которое появилось на ютуб-канале артистки.

Ролик под названием «Новое интервью с Михаилом и Соней Шац!» опубликовали 5 февраля. В нем не было указано, что этот материал произведен или распространен иноагентом либо касается деятельности иноагента.

Кроме того, в решении суда указали, что на верифицированном канале Монеточки* вообще нет указания, что он принадлежит иноагенту. При этом там выпускались видео с концертов и клипы певицы.

Елизавета Гырдымова* была объявлена иностранным агентом в январе этого года вместе с основателем Gulagu.net Владимиром Осечкиным*, депутатом Мосгордумы от «Яблока» Дарьей Бесединой*, блогерами Антоном Устимовым (Пикули)* и Вадимом Харченко*. Тогда же она отменила все концерты в России.

Издание Life сообщало, что с просьбой к генпрокурору о признании ее иноагентом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Певица покинула Россию в мае 2022 года и переехала в Литву. Причиной эмиграции она назвала желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также добавила, что в России с ней прекратили работу организаторы мероприятий и партнеры. Вместе с Витей Исаевым и Noize MC* она организовала группу Voices of Peace и устроила благотворительный тур по Европе для сбора гуманитарной помощи украинским беженцам.

В апреле 2022 года бывший солист «Чай вдвоем» выиграл у Монеточки суд за песню «Мама, я не зигую», артистку обязали выплатить 500 тыс. рублей. Однако отдавать деньги она не стала, и в сентябре 2022-го судебные приставы завели на нее дело о неуплате штрафа.

* Елизавета Гырдымова и Михаил Шац признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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Виталий БородинМихаил Шац
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