Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тыс. рублей по делу о нарушении авторских прав

Московский суд взыскал с певицы Монеточки 500 тыс. рублей в пользу Стаса Костюшкина по делу о нарушении авторских прав. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Монеточке также запретили использовать песню «Мама, я не зигую».

Экс-вокалист «Чая вдвоем» подал иск к певице в начале июля 2021 года, обвинив в плагиате. Он счел, что стилистика и ритм песни Монеточки «Мама, я не зигую» очень похожи на его трек «Женщина, я не танцую». Костюшкин требовал взыскать с артистки 900 тыс. рублей.

В декабре экспертиза признала трек Монеточки плагиатом, придя к выводу, что певица скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения».

Адвокаты Монеточки утверждали, что «Мама, я не зигую» — пародия, а не плагиат. Однако еще одна экпертиза, проведенная в январе 2022 года, не сочла так.