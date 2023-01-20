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Минюст объявил иноагентом певицу Монеточку

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:09

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В него включили российскую певицу Монеточку.

Помимо Елизаветы Гырдымовой, иностранными агентами признали основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, черкесского активиста Ибрагима Яганова, блогеров Вадима Харченко и Антона Устимова (Пикули), депутатку Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарью Беседину, а также проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK.

На прошлой неделе иноагентами признали актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого.

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теги
МосгордумаПартия "Яблоко"
люди
Владимир ОсечкинВадим ХарченкоАртур Смольянинов
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