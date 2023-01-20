Минюст объявил иноагентом певицу Монеточку

Помимо Елизаветы Гырдымовой, иностранными агентами признали основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, черкесского активиста Ибрагима Яганова, блогеров Вадима Харченко и Антона Устимова (Пикули), депутатку Мосгордумы от партии «Яблоко» Дарью Беседину, а также проект для трансгендерных людей и их близких T9 NSK.