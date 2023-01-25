«Не теряю надежды на то, что однажды выступлю»: Монеточка* отменила все концерты в России

Российская певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка, отменила концерты, которые должны были пройти в пяти городах России. Об этом она рассказала в соцсетях.
Артистка после начала специальной военной операции на территории Украины уехала из России в Литву. В связи с этим она перенесла запланированные в Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе концерты на неопределенный срок.
Теперь же певица вовсе отказалась от проведения выступлений. Монеточка* пояснила, что поклонникам приходилось долго ждать возврата денег из‑за статуса перенесенных концертов. «Очень надеюсь, что теперь этот процесс будет для вас проще!» — написала она.
«Не теряю надежды на то, что однажды выступлю в этих городах, особенно в своем любимом Екатеринбурге, но пока так», — добавила артистка.
*Елизавету Гырдымову, также известную как Монеточка, признали в России иностранным агентом.