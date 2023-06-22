В храме Христа Спасителя сократили время посещения иконы «Троица» на два часа

Русская православная церковь сократила время доступа к иконе «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя на два часа. Об этом сообщила информационная служба Московской епархии.
С 23 июня увидеть памятник можно будет с 10:00 до 17:00. «В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут», — добавили в епархии.
Ранее гендиректор Научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев заявил, что «Троица» хранится не при идеальной влажности. Однако критических угроз для сохранности иконы специалист не увидел.
16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Планировалось, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя на две недели — с 4 по 18 июня, но затем этот срок увеличили на месяц.
Далее «Троица» должна направиться на реставрацию в Центр имени Грабаря. Сколько будут длиться работы, неизвестно. РПЦ планировала после храма Христа Спасителя вернуть икону на историческое место — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
До перемещения «Троицы» в храм специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что икону нельзя вывозить из музея. Причиной реставраторы назвали ее «сложное и нестабильное состояние, а также непредсказуемость продолжающегося процесса негативных изменений».
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422 и 1427 годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды: во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Демонстрация «Троицы» в лавре, по мнению специалистов Третьяковки, привела к тяжелым последствиям для иконы. «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности», — поясняют они.