Реставратор сообщил, что «Троица» в храме Христа Спасителя хранится не при идеальной влажности

Влажность, при которой хранится икона «Троица» в храме Христа Спасителя, «несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой она привыкла». Об этом рассказал ТАСС гендиректор Научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев.
Он отметил, что температура в капсуле с иконой поддерживается в пределах нормы, и критических угроз для сохранности памятника он не видит. По его словам, существует несколько технологий регуляции уровня влажности, но главное — не допустить резких скачков климата.
«Насколько мне известно, капсула сохраняет внутри стабильные параметры температуры и влажности», — добавил эксперт.
16 мая президент России Владимир Путин распорядился передать «Троицу» Андрея Рублева в собственность Русской православной церкви. Планировалось, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя на две недели — с 4 по 18 июня, но затем этот срок увеличили на месяц.
Далее «Троица» должна направиться на реставрацию в Центр имени Грабаря. Сколько будут длиться работы, неизвестно. РПЦ планировала после храма Христа Спасителя вернуть икону на историческое место — в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
До перемещения «Троицы» в храм специалисты из Третьяковской галереи пришли к выводу, что икону нельзя вывозить из музея. Причиной реставраторы назвали ее «сложное и нестабильное состояние, а также непредсказуемость продолжающегося процесса негативных изменений».
Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева. Она была создана иконописцем в период между 1422 и 1427 годами для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря.
В 1929 году советские власти передали «Троицу» из лавры в Третьяковскую галерею, где она хранилась до настоящего момента. Икона покидала стены музея лишь дважды: во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022 года, когда ее привозили в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского и основания Троицкого собора лавры.
Демонстрация «Троицы» в лавре, по мнению специалистов Третьяковки, привела к тяжелым последствиям для иконы. «Произошла расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности», — поясняют они.