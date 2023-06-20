Доля Telegram в российском мобильном трафике выросла в три раза с начала 2022 года

По статистике Mediascope, в январе прошлого года Telegram использовали в среднем 25,5 млн пользователей в сутки, спустя год этот показатель составил уже почти 48,8 млн. Среднесуточный охват Telegram в феврале вырос к аналогичному месяцу прошлого года почти в 1,8 раза: в мессенджер заходили 41% россиян старше 12 лет.