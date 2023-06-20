Доля Telegram в российском мобильном трафике выросла в три раза с начала 2022 года

Доля мессенджера Telegram в общем мобильном трафике в России выросла более чем в три раза с начала 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.
По словам Шадаева, еще в начале прошлого года доля Telegram в структуре мобильного трафика была 2,5%, а сейчас уже составляет 8,5%.
Аудитория российских соцсетей начала активно расти в конце марта 2022-го, когда суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией, а соцсети Instagram и Facebook в России запретили. Только в первые дни после соответствующего решения Роскомнадзора российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок.
По статистике Mediascope, в январе прошлого года Telegram использовали в среднем 25,5 млн пользователей в сутки, спустя год этот показатель составил уже почти 48,8 млн. Среднесуточный охват Telegram в феврале вырос к аналогичному месяцу прошлого года почти в 1,8 раза: в мессенджер заходили 41% россиян старше 12 лет.
В начале 2023 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объемам пользовательского трафика в России. В феврале Павел Дуров сообщил, что Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире после WhatsApp.