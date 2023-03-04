За год охват Instagram* в России сократился в 5 раз

За год среднесуточный охват Instagram* в России сократился в пять раз — в феврале 2022 года в него заходили 31% россиян старше 12 лет, в феврале 2023-го — 6%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope. Охват Facebook* снизился чуть меньше — с 7% до 2%, то есть в 3,5 раза.