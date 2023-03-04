За год охват Instagram* в России сократился в 5 раз

За год среднесуточный охват Instagram* в России сократился в пять раз — в феврале 2022 года в него заходили 31% россиян старше 12 лет, в феврале 2023-го — 6%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope. Охват Facebook* снизился чуть меньше — с 7% до 2%, то есть в 3,5 раза.
Главными бенефициарами блокировки Instagram и Facebook в России стали Telegram и «ВКонтакте». Среднесуточный охват Telegram в феврале вырос к аналогичному месяцу прошлого года почти в 1,8 раза — с 23 до 41%. У «ВКонтакте» этот показатель увеличился в 1,15 раза — до 44%, а у «Одноклассников» в 1,12 раза — до 18%.
Охват TikTok остался прежним — 27%, несмотря на ограничения для российских пользователей. В прошлом марте соцсеть запретила россиянам выкладывать новый контент и проводить прямые эфиры из‑за закона о фейках про армию.
Если говорить о среднем времени, которое россияне проводят в соцсетях, то у Instagram оно сократилось в 2,4 раза — до 17 минут в день, у Facebook в 3 раза — до 5 минут, у Tiktok в 1,2 раза — до 65 минут.
При этом аналогичный показатель Telegram вырос в 1,4 раза — до 39 минут. А у «ВКонтакте» и «Одноклассников» он остался на уровне 2022 года — 45 и 32 минуты соответственно.
*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.