Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

За период с 2018 по 2023 год мессенджер Telegram обогнал по популярности Facebook Messenger* и теперь уступает только WhatsApp*. Об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!», — написал Дуров.
В декабре 2022 года аналитики Sensor Tower опубликовали исследование, согласно которому Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе в период с 2019 по 2022 год.
Наиболее популярным Telegram оказался в России, Турции и Франции. Самым продуктивным периодом для мессенджера за эти три года стали первые 3 квартала 2022 года.
Аудитория Telegram начала активно расти после блокировки Instagram* и Facebook* в России. Только в первые дни после соответствующего решения Роскомнадзора российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок.
* Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.