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Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Виктория Шанина
Сегодня в 20:29

За период с 2018 по 2023 год мессенджер Telegram обогнал по популярности Facebook Messenger* и теперь уступает только WhatsApp*. Об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!», — написал Дуров.

В декабре 2022 года аналитики Sensor Tower опубликовали исследование, согласно которому Telegram стал самым скачиваемым мессенджером в Европе в период с 2019 по 2022 год.

Наиболее популярным Telegram оказался в России, Турции и Франции. Самым продуктивным периодом для мессенджера за эти три года стали первые 3 квартала 2022 года.

Аудитория Telegram начала активно расти после блокировки Instagram* и Facebook* в России. Только в первые дни после соответствующего решения Роскомнадзора российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок.

А в начале 2023 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объемам пользовательского трафика в России. Представитель МТС пояснил, что сейчас доля Telegram составляет около 80%. По активности пользователей он обходит WhatsApp, но по количеству мессенджер от Meta* пока что лидирует.

* Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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