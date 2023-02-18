Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

А в начале 2023 года Telegram впервые обогнал WhatsApp по объемам пользовательского трафика в России. Представитель МТС пояснил, что сейчас доля Telegram составляет около 80%. По активности пользователей он обходит WhatsApp, но по количеству мессенджер от Meta* пока что лидирует.