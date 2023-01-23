Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика в России

«Telegram в этом году должен обогнать WhatsApp по ежемесячной аудитории. Это произойдет потому, что Telegram сегодня уже гораздо больше, чем просто мессенджер: за счет большого количества каналов это уже полноценное медиа. Также Telegram — это большой рекламный ресурс, источник заработка для блогеров, инфлюэнсеров», — сказала Сайкина.