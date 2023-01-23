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Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:07

Telegram впервые обогнал WhatsApp (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) по объемам пользовательского трафика в России. Об этом пишут «Ведомости».

По словам представителя «Вымпелкома», объем трафика Telegram продолжает расти: за первые две недели января его рост составил 68% год к году. Он отметил, что объем трафика отражает еще и то, как много пользователи передают через него тяжелого контента (видео).

Представитель МТС рассказал, что сейчас доля Telegram составляет около 80%. По активности пользователей он обходит WhatsApp, но по количеству мессенджер от Meta пока что лидирует.

В Tele2 заявили, что за год аудитория Telegram среди абонентов оператора увеличилась практически на 50%. По словам представителя оператора, такому росту способствовал широкий инструментарий Telegram: новостные и развлекательные каналы и возможность обмена сообщениями.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Мария Сайкина считает, что в 2023 году Telegram обгонит конкурента и по показателю количества пользователей в России. В своих прогнозах она опирается на данные Mediascope, согласно которым аудитория Telegram растет в 5 раз быстрее аудитории WhatsApp.

«Telegram в этом году должен обогнать WhatsApp по ежемесячной аудитории. Это произойдет потому, что Telegram сегодня уже гораздо больше, чем просто мессенджер: за счет большого количества каналов это уже полноценное медиа. Также Telegram — это большой рекламный ресурс, источник заработка для блогеров, инфлюэнсеров», — сказала Сайкина.

По статистике Mediascope, в январе прошлого года Telegram использовали в среднем 25,5 млн пользователей в сутки, в 2023 году этот показатель составил уже почти 48,8 млн.

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Tele2ВымпелкомМТС
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