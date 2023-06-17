Центробанк намерен в этом году запустить оплату по лицу в магазинах

Центробанк запланировал запустить оплату в магазинах с помощью лица, рассказала в эфире телеканала РБК первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума.
«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Единая биометрическая система была создана достаточно давно, но развивалась не очень активно. <…> То есть оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях», — заявила Скоробогатова.
Она считает, что эта услуга будет очень востребована на небольшие суммы, а инновацию можно будет распространить «на всю страну, во всех торговых сетях».
Биометрическая оплата уже работает на всех станциях московского метро с сентября 2021 года. В апреле 2022 года тогда известную как Face Pay систему протестировали в наземном транспорте. В конце прошлого года технологию решили переименовать, и в январе стало известно, что ее назовут «Системой биометрической оплаты».