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Центробанк намерен в этом году запустить оплату по лицу в магазинах

Максим Саблин
Сегодня в 15:14

Центробанк запланировал запустить оплату в магазинах с помощью лица, рассказала в эфире телеканала РБК первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Единая биометрическая система была создана достаточно давно, но развивалась не очень активно. <…> То есть оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях», — заявила Скоробогатова.

Она считает, что эта услуга будет очень востребована на небольшие суммы, а инновацию можно будет распространить «на всю страну, во всех торговых сетях».

Биометрическая оплата уже работает на всех станциях московского метро с сентября 2021 года. В апреле 2022 года тогда известную как Face Pay систему протестировали в наземном транспорте. В конце прошлого года технологию решили переименовать, и в январе стало известно, что ее назовут «Системой биометрической оплаты».

Подробности по теме
В московском метро ввели оплату по лицу. Как устроен Face Pay? И безопасно ли это?
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Ольга Скоробогатова
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