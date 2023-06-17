Центробанк намерен в этом году запустить оплату по лицу в магазинах

Биометрическая оплата уже работает на всех станциях московского метро с сентября 2021 года. В апреле 2022 года тогда известную как Face Pay систему протестировали в наземном транспорте. В конце прошлого года технологию решили переименовать, и в январе стало известно, что ее назовут «Системой биометрической оплаты».