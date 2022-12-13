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Москвичей просят выбрать новое название для Face Pay. Среди вариантов: «Оплати улыбкой» и «Облик»
Виктория Шанина
Сегодня в 12:42

На портале «Активный гражданин», где проводятся опросы среди москвичей, появилось голосование, посвященное новому названию для биометрической системы оплаты Face Pay. Жителям столицы предлагают выбрать альтернативное название на русском языке.

Проголосовать можно за один из пяти вариантов. Вот они:

  • «Оплати улыбкой»;
  • «Лицо Москвы»;
  • «Оплата взглядом»;
  • «Облик»;
  • «Система биометрической оплаты».

Также есть кнопка «Это должны решать специалисты». Лидирует на данный момент «Система биометрической оплаты», а вот оставить вопрос экспертам считают нужным меньше всего москвичей.

Почему Face Pay нуждается в новом названии, портал «Активный гражданин» не уточняет.

В сентябре в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы стартовал конкурс на лучшее русское название для Face Pay. Москвичи отправляли свои варианты чат-боту, в итоге было собрано около 1000 вариантов. Дептранс назвал самые забавные:

Автор варианта названия, который победит в рамках опроса на портале «Активный гражданин», получит 3 года бесплатных поездок в городском транспорте по системе биометрической оплаты.

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