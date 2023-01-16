Face Pay в России переименуют в «Систему биометрической оплаты»

Москвичи выбрали название сервиса Face Pay на русском языке на портале «Активный гражданин». Победил вариант «Система биометрической оплаты», пишет «Москва 24».
За победивший вариант проголосовали 21% участников опроса. Автор названия «Система биометрической оплаты» получит 3 года бесплатных поездок в городском транспорте по системе биометрической оплаты.
Второе место после «Системы биометрической оплаты» получило название «Оплати улыбкой» (19% голосов). Следом идут «Лицо Москвы» и «Облик» (по 15%). На последнем месте — «Оплати взглядом» (14%.)
За вариант «Это должны решать специалисты» проголосовали только 15% москвичей. В общей сложности в голосовании приняли участие 195 485 человек.
В сентябре в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы стартовал конкурс на лучшее русское название для Face Pay. Москвичи отправляли свои варианты чат-боту, в итоге было собрано около 1000.
Эксперты отобрали пять лучших вариантов, после чего появилось голосование на портале «Активный гражданин». Почему Face Pay нуждается в альтернативном названии на русском языке, не уточняется.