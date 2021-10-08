Система оплаты с помощью распознавания лица Face Pay сейчас тестируется на всех станциях метро. С 15 октября она станет доступна для всех москвичей. «Афиша Daily» поговорила о том, как устроен этот сервис и как будут защищены данные пассажиров, с начальницей Службы платежных сервисов мосметро Жанной Ермолиной.

Жанна Ермолина Начальница Службы платежных сервисов мосметро

— Почему вообще было решено ввести Face Pay в метро? — Московское метро занимает ведущее место в мире по количеству способов бесконтактной оплаты, их мы внедряем в числе первых. Наша основная цель — уменьшить очереди в кассы. Если 10 лет назад пассажиру приходилось стоять в очереди больше 10 минут, то сейчас покупка билета занимает в среднем минуту, а с помощью приложения — несколько секунд. Для использования Face Pay пассажиру не нужно ничего с собой иметь, ему не приходится ни до чего дотрагиваться. Этот запуск стал особенно актуален в период пандемии. — Где‑то в мире уже развиты подобные функции? Вы перенимали чей‑то опыт? — Мы смотрели на зарубежные пилотные проекты, в России доступна оплата по лицу у некоторых ретейлеров. Но такого полномасштабного запуска еще нигде в мире не было, мы здесь первопроходцы . Все программное обеспечение — это российские разработки. Так что возможности просто перенять чужой опыт у нас не было. Мы сами экспериментируем, настраиваем систему и по ходу решаем проблемы, с которыми сталкиваемся. — Как много ресурсов нужно было потратить на введение системы? — Сервис работает на базе уже существующей системы распознавания лиц , которая была запущена в прошлом сентябре во всем Московском метрополитене для повышения безопасности. За год с ее помощью на станциях задержано более 2500 преступников, находящихся в федеральном розыске. С начала года нашлись 200 человек, считавшихся пропавшими без вести, среди них 50 детей. То есть сама система Face Pay — это камеры, серверы и программное обеспечение. Все это уже существовало, от нас потребовались доработки. Мы дооснастили вестибюли серверами, чтобы увеличить скорость прохода через турникеты, сейчас оплата по Face Pay занимает не больше времени, чем банковской картой. А с учетом необходимости достать из кармана или сумки телефон или карту — может, даже быстрее. Дополнительных камер мы не ставили .

— Что нужно сделать человеку, чтобы воспользоваться сервисом? — Зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», сфотографироваться и привязать банковскую карту. Дальше сама система переведет фотографию в биометрический ключ — это последовательность данных, которую невозможно восстановить обратно в изображение лица . Этот ключ хранится на сервере. Дальше человек подходит к турникету, отмеченному специальным черным стикером, и смотрит в камеру. Система считывает лицо, переводит эти данные в биометрический ключ, сравнивает с имеющимися в базе. Если совпадение произошло, турникет открывается, а с банковской карты списываются деньги. Важно сказать, что Face Pay — это лишь один из способов оплаты проезда. Он ни в коем случае не станет обязательным для всех пассажиров. — Как проходит тестирование? — В начале лета мы перевели на Face Pay всех сотрудников: 65 тыс. работников метро и 20 тыс. человек из подрядных организаций уже четыре месяца заходят в подземку только по лицу. Убедились, что все работает стабильно, и в августе стартовало тестирование уже с участием пассажиров, их количество постепенно увеличивалось. Сейчас в фокус-группе 15 тыс. человек, все линии метро включены в работу системы. У тестировщиков есть форма обратной связи, мы постоянно получаем предложения по улучшению. Проводили много работ по настройке камер, регулировали освещение на станциях. Люди говорили, что хотят иметь возможность привязывать Face Pay не только к банковской карте, но и к «Тройке» или социальной карте . Мы это также уже прорабатываем. Также есть пожелания от пассажиров масштабировать сервис на другие виды транспорта: мы уже рассматриваем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД, в автобусах и трамваях . Сначала люди очень осторожно относились к нововведению, было много опасений с точки зрения безопасности. Но постепенно все поняли, что это быстро и удобно, бояться нечего. — Будет ли турникетов с Face Pay становиться больше? — Сейчас в каждом вестибюле метро есть минимум один турникет для прохода по биометрии. Пока инфраструктура справляется с нагрузкой, но если спрос будет расти, конечно, мы расширим возможность оплаты по Face Pay. Тем более что все турникеты и так оснащены камерами.

— Как камера определяет, что это живой человек, а не картинка или маска? — Для того чтобы определить, что это живой человек, а не фото, видео или 3D-маска, используется функция Liveness. Если упрощенно: определяется, насколько поведение человека в кадре естественно и не статично. Пассажиры обращали внимание, что иногда для более быстрого распознавания нужно немного подвигать головой. — Может ли система обознаться? — Если человек соответствует фото на 95%, то мы его пропускаем — если выставлять 100%, опознавание займет слишком много времени, и вас не узнают при незначительном изменении внешности. В начале тестирования было несколько прецедентов, когда система обозналась. Но мы несколько раз обновляли нейронные сети, дообучали их, сейчас такая вероятность сведена к минимуму. Пробовали наносить грим, надевать маски, очки, шляпы. Если половина лица доступна для распознавания, то система вас спокойно узнает и пропустит . Лицо разбивается на миллион точек, связанных между собой, и они сравниваются с имеющимися в базе биометрическими ключами. По этой же причине не должно возникнуть проблем с близнецами: у них есть небольшие отличия и особенности — расстояние от одной точки до другой, форма бровей, морщинки, складочки. Если вы как‑то радикально поменяли внешность или сильно травмировали лицо, фото в приложении всегда можно заменить, это занимает меньше минуты.

— Будут ли данные защищены и как это организовано? — Данные уже защищены, биометрические ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах в соответствии с законом по хранению и обработке персональных данных. Так что оплачивать проход в метро с помощью Face Pay так же безопасно, как покупки в магазинах. Также пассажир может спокойно удалить свою учетную запись из системы, и его данные сотрутся. — Насколько возможны утечки данных на черный рынок или слежка за людьми? — Московское метро — стратегическое предприятие, которое очень серьезно относится к безопасности данных. Подобных прецедентов за всю историю еще не было. В открытом виде фотографий нигде нет, даже если вдруг биометрические ключи будут похищены, ваше фото по ним восстановить невозможно. Карты хранятся непосредственно в банке. Так что система безопасна. — Сколько человек будет пользоваться Face Pay в Москве? — Мы рассчитываем, что на этот способ оплаты перейдет 5–10% пассажиров в ближайшие год-два . Ранее никто в мире эту систему в таком масштабе не запускал, поэтому спрогнозировать точнее сложно. Но если смотреть в целом на спрос на новые способы оплаты, то можно сказать, что за год количество проходов в метро по банковской карте выросло на 13% — всего их было около 80 млн с начала 2021 года. А за последние несколько лет количество бесконтактных оплат смартфонами и банковскими картами в метро выросло в несколько сотен раз.