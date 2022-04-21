В наземном транспорте Москвы протестируют оплату с помощью Face Pay

В наземном транспорте Москвы протестируют способ оплаты с помощью Face Pay. Об этом сообщил в телеграм-канале Департамент транспорта столицы.

Опробовать новый способ оплаты сперва сможет фокус-группа из 100 человек. В нее наберут тех горожан, которые регулярно пользуются наземным транспортом. Старт набора объявят до конца апреля.

Оплата через Face Pay появится в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Постепенно к ней подключат большее число участников.

«Face Pay — безопасный способ оплаты проезда. Все серверы системы находятся в нашей стране, поэтому отключить ее из‑за рубежа невозможно. При этом платежные данные пользователей надежно защищены и хранятся только на стороне банка», — рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

В столичной подземке система Face Pay заработала в октябре 2021 года. Чтобы воспользоваться ей, необходимо скачать приложение «Метро Москвы», загрузить в него фотографию лица и привязать банковскую карту или «Тройку».

В 2022 году оплата лицом должна стать доступна и на станциях МЦК и МЦД. «Афиша Daily» рассказывала подробно о системе и том, насколько она безопасна.