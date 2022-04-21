перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Новое гражданство Дурова, отмена концертов «Машины времени» и другие новости дня
19:51 дайджест
В наземном транспорте Москвы протестируют оплату с помощью Face Pay 19:42
МВД задержало еще шестерых участников финансовой пирамиды Finiko. Ущерб превысил 5 млрд рублей 19:39
Суд в Петербурге ликвидировал ЛГБТ-фонд «Сфера»* 18:51
«Провал миссии неизбежен»: вышел новый трейлер мультфильма «Базз Лайтер» 18:51
Великобритания запретила импорт из России серебра, икры и изделий из дерева 18:35
Из соцсетей Павла Дурова
Forbes: Павел Дуров получил гражданство ОАЭ 18:08
Минюст предложил исключить маркировку иноагентов при личном использовании соцсетей 17:53
FKA Twigs выпустила видео на трек «Oh My Love» 17:48
Драма «Сядь за руль моей машины» появится в подписке «Кинопоиска» 17:44
Второй сезон «Бриджертонов» снова побил рекорд по числу просмотров на Netflix 17:19
Пресс-материалы
Арт-объекты, перформансы и мультики под открытым небом: «Архстояние детское-2022» объявило программу 17:03
В Procter & Gamble опровергли возможность полного ухода с российского рынка 16:53
Джим Джармуш снял клип на трек Cat Power «A Pair of Brown Eyes» 16:25
Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России 16:06
В России отменяют концерты «Машины времени» 16:00
Michael Miller/Wikimedia Commons
Овечкин установил рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат в НХЛ 15:41
Опрошенные Центробанком аналитики допустили разгон инфляции в России до 22% 15:38
Marvel прекратит продавать лицензии на комиксы российским издательствам 14:47
93% российских ветклиник заявили о дефиците препаратов и вакцин 14:46
Отключить рекламу

В наземном транспорте Москвы протестируют оплату с помощью Face Pay

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:42

В наземном транспорте Москвы протестируют способ оплаты с помощью Face Pay. Об этом сообщил в телеграм-канале Департамент транспорта столицы.

Опробовать новый способ оплаты сперва сможет фокус-группа из 100 человек. В нее наберут тех горожан, которые регулярно пользуются наземным транспортом. Старт набора объявят до конца апреля.

Оплата через Face Pay появится в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Постепенно к ней подключат большее число участников.

«Face Pay — безопасный способ оплаты проезда. Все серверы системы находятся в нашей стране, поэтому отключить ее из‑за рубежа невозможно. При этом платежные данные пользователей надежно защищены и хранятся только на стороне банка», — рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

В столичной подземке система Face Pay заработала в октябре 2021 года. Чтобы воспользоваться ей, необходимо скачать приложение «Метро Москвы», загрузить в него фотографию лица и привязать банковскую карту или «Тройку».

В 2022 году оплата лицом должна стать доступна и на станциях МЦК и МЦД. «Афиша Daily» рассказывала подробно о системе и том, насколько она безопасна.

События недели на afisha.ru
драма
Первый Оскар
Байопик о создании советской документалки, удостоенной премии «Оскар»
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Максим Ликсутов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить