MSCHF представили микроскопическую сумку Louis Vuitton. Она даже меньше крупинки соли

Креативное агентство MSCHF представило сумку, которую можно рассмотреть только в микроскоп, рассказали представители фирмы The New York Times. Ее размер меньше крупинки соли.
Их новый проект представляет собой полную копию сумки тоут OnTheGo от Louis Vuitton. Размер аксессуара составляет 657×222-700 микрометров, она даже может пролезть сквозь игольное ушко. Со стороны она похожа на светящуюся пылинку, однако если взглянуть на нее под микроскопом, можно разглядеть похожие на настоящие ручки и монограмму Louis Vuitton.
Как объяснили представители компании, им удалось создать объект с помощью лазерной стереолитографии, такой процесс обычно используют при создании микрооптики для камер или биотехнических протезов. Сумка выполнена из смолы, а ее референс был выбран из‑за его простых форм.
«Это последнее слово в миниатюризации сумок. Когда‑то функциональные объекты, сами сумки становились все меньше и меньше, а их статус редуцировался лишь до плейсхолдера для бренда. Раньше для их ношения хотя бы была нужна рука, и они все еще вызывали неудобство для своих владельцев. „Микроскопическая сумка“ доводит дело до полного логического конца: когда‑то практичная вещь превращается в украшение, в него больше ничего нельзя положить, ведь для люксовых вещей практичность ничего не значит», — говорится в пресс-релизе MSCHF.
В отличие от других громких проектов агентства сумка сделана лишь в одном экземпляре и будет продана 19 июня на аукционе рэпера Фаррелла Уилльямса Just Phriends. «Фаррелл очень любит большие шляпы, а мы сделали для него невероятно маленькую сумку», — шутит креативный директор фирмы Кевин Визнер.
Хотя Фаррелл год назад стал креативным директором Louis Vuitton, Визнер уверяет, что не спрашивал его разрешения на создание сумки. «Мы научены просить прощения, но не разрешения», — подчеркивает представитель MSCHF. В прошлом агентство уже судилось с брендами, чьи продукты оно использовало без разрешения. Самым громким случаем была тяжба c Nike, вызванная резонансом вокруг «кроссовок Сатаны», созданных совместно с Lil Nas X.
Кроме этого, MSCHF известны как создатели больших красных сапог Астробоя, «кроссовок Иисуса» со святой водой из Иордана внутри, выполненных из сумок Birkin сандалий Birkinstock и кроссовок Wavy Baby, ставших поводом для суда с Vans.