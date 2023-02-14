Фаррелл Уилльямс станет новым креативным директором мужской линии Louis Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton в своем твиттере сообщил, что американский рэпер и дизайнер Фаррелл Уилльямс станет новым креативным директором. Он будет руководить мужской линией бренда.
Первая коллекция, созданная Уилльямсом, будет представлена в рамках Недели мужской моды в Париже, которая состоится в июне 2024 года.
«Фаррелл Уилльямс — провидец, чьи творческие вселенные простираются от музыки до искусства и моды. В последние двадцать лет он зарекомендовал себя как культурная икона мирового масштаба. То, как он разрушает границы в различных мирах, которые он исследует, соответствует статусу Louis Vuitton как Дома культуры, укрепляя его ценности инноваций, новаторского духа и предпринимательства», — говорится в сообщении Louis Vuitton в инстаграме*.
Председатель и главный исполнительный директор бренда Пьетро Беккари сказал: «Я рад приветствовать Фаррелла после нашего сотрудничества для Louis Vuitton в 2004 и 2008 годах в качестве нашего нового креативного директора мужской коллекции. Его творческое видение за пределами моды, несомненно, приведет Louis Vuitton к новой и очень захватывающей главе».
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