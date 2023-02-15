Нью-йоркский коллектив MSCHF известен эпатажными релизами: это они придумали «сатанинские кроссовки» в коллаборации с американским рэпером Lil Nas X, шлепанцы из сумок Birkin, бомбочку для ванн в виде тостера или парфюм, совмещающий в себе классические духи Chanel № 5 и спрей для тела Axe. Теперь они анонсировали новинку — большие красные ботинки, продажа которых откроется 16 февраля.
Гиперболизировано крупная обувь изготовлена из похожих на резину материалов, а особенность ее дизайна еще и в том, что эти непромокаемые сапоги «на самом деле не сделаны по форме ступни, но при этом очень похожи на ботинки». Еще в пресс-релизе сказано, что новинка имеет мультяшное воплощение, потому что «мультяшность — это абстракция, которая освобождает нас от ограничений реальности». Известно, что цена составит 350 долларов за пару, но, судя по ажиотажу в сети, успеть купить их будет непросто.
Ботинки MSCHF еще до официального релиза попали в многочисленные мемы
Так как создатели необычной обуви признались, что вдохновлялись мультфильмами, пользователи пытаются вспомнить, кто из персонажей носил похожую пару. Большинству приходит на ум Астробой из одноименного аниме-сериала, но только в его сапогах были реактивные двигатели и он мог летать. Еще вспоминают обезьянку по прозвищу Башмачок из обучающего детского сериала «Даша-путешественница», Папу Смурфа, Соника и Марио. Другие комментаторы подставляют огромные ботинки на фотографию героини «Дьявол носит Prada» — в начале фильма Андреа Сакс критиковали за отсутствие вкуса в выборе одежды. И удивляются, что Рианна не надела новинку для своего недавнего выступления в перерыве Супербоула — эта обувь вписалась бы в ее красный наряд.