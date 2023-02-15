Гиперболизировано крупная обувь изготовлена из похожих на резину материалов, а особенность ее дизайна еще и в том, что эти непромокаемые сапоги «на самом деле не сделаны по форме ступни, но при этом очень похожи на ботинки». Еще в пресс-релизе сказано, что новинка имеет мультяшное воплощение, потому что «мультяшность — это абстракция, которая освобождает нас от ограничений реальности». Известно, что цена составит 350 долларов за пару, но, судя по ажиотажу в сети, успеть купить их будет непросто.