Лукашенко помиловал Софью Сапегу

Сапегу передали делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко. В своем телеграм-канале Кожемяко написал, что Лукашенко подписал указ о поимловании после его обращения.
«Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьёзный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевич вместо 6 лет, она провела в заключении 2. Пусть ошибки юности останутся в прошлом, впереди новая большая жизнь», — заявил губернатор.
Сапега, как передает «БелТа», сказала, что до сих пор не верит, что это происходит с ней. Говоря об условиях в колонии, она отметила: «Да, действительно, все серьезно и строго. Но с этим можно жить».
Россиянка также поблагодарила Лукашенко «за возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу, за то, что мне был дан второй шанс».
Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).
Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил ее к шести годам лишения свободы. Протасевича в том же месяце приговорили к восьми годам колонии за заговор с целью захвата власти. Недавно экс-главреду Nexta также удалось добиться помилования в Беларуси.