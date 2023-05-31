Адвокат подготовил документы по делу с помощью ChatGPT. Теперь на него самого заведено дело

Вскоре адвокаты Avianca заявили судье, что им не удалось найти ни одного из дел, упомянутых в отчете. В базах нет ни названий этих дел, ни цитат из них, ни других дел, имеющих хоть какое‑то сходство с указанными. Один из защитников авиакомпании заявил, что его фирма Condon & Forsyth специализируется на авиационном праве, и ее юристы пришли к выводу, что все эти дела фейковые. По его словам, фирма подозревает, что тут может быть замешан чат-бот.