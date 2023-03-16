«Я джва года хочу такую игру»: GPT-4 написал игру на JavaScript по копипасте об «экшоне»

«Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова… Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы… И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес и тп… Я джва года хочу такую игру».

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