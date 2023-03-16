«Я джва года хочу такую игру»: GPT-4 написал игру на JavaScript по копипасте об «экшоне»

Основатель стартапа Neural Love Денис Ширяев опробовал возможности нового поколения языковой модели с генеративным искусственным интеллектом GPT-4. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Он попросил ИИ написать простую игру на JavaScript по тексту, который некий Кирилл отправил в российскую студию MiST Land South в начале двухтысячных. Позже эта копипаста стала мемом.
«Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова… Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы… И эльфу раз лесные то сделать так что там густой лес и тп… Я джва года хочу такую игру».
Текст копипасты
Орфография сохранена
На основе оригинального текста GPT-4 удалось написать игру. В ней четыре игровые зоны разных цветов, по которым передвигается тот самый «корован». Игрок должен управлять зеленой точкой с помощью стрелок и стрелять с использованием пробела, чтобы поразить цель. После попадания животные перемещаются на случайное поле.