К примеру, модели можно сказать: «Вы наставник, который всегда отвечает в сократовском стиле. Вы никогда не даете ученику ответа, но всегда стараетесь задать правильный вопрос, чтобы помочь ему научиться думать самостоятельно». После этого ChatGPT можно попросить решить уравнение, но вместо прямого ответа она будет давать вам подсказки, чтобы вы самостоятельно поняли, как справляться с подобными задачами.