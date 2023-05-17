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ВОЗ назвала риски использования ChatGPT в медицине

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:43

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что использовать искусственный интеллект в медицинских целях необходимо с осторожностью.

Организация призвала тщательно исследовать риски при использовании ChatGPT, Bard, Bert и других платформ. В числе опасений ВОЗ назвала:

  • искусственный интеллект могут обучать на предвзятых данных, из‑за чего он может генерировать «ложную или неточную информацию, которая может принести ущерб здоровью и инклюзивности»;
  • иногда чат-боты генерируют ответы, которые кажутся пользователю достоверными и правдоподобными, но на деле являются совершенно неверными;
  • не все чат-боты обучены защищать предоставленную им пользователем чувствительную информацию, в том числе касающуюся его здоровья;
  • чат-боты могут генерировать информацию в форме текста, аудио- и видеоконтента, которая выглядит «очень убедительно», а пользователи не всегда в состоянии отличить обман от достоверных данных.

В ВОЗ добавили, что одобряют «надлежащее использование технологий», но подчеркнули важность «прозрачности, инклюзивности, участия общественности, контроля экспертов и тщательной оценки», прежде чем чат-боты начнут активно применять в здравоохранении.

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