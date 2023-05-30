Исследование: сгенерированные в ChatGPT резюме мешают работодателям найти подходящего сотрудника

«Боты с искусственным интеллектом (такие как ChatGPT) могут помочь как кандидатам, так и работодателям быть более продуктивными и лучше взаимодействовать. От резюме и описаний вакансий до писем с предложением и материалов о приеме на работу — технология предлагает работодателям и рекрутерам лучшую отправную точку», — заявил технический директор iCIMS Эл Смит.