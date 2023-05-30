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Исследование: сгенерированные в ChatGPT резюме мешают работодателям найти подходящего сотрудника

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:46

Выпускники колледжей все чаще используют чат-бот ChatGPT при написании резюме, следует из исследования компании по подбору персонала iCIMS. 47% опрошенных заинтересованы в использовании нейросетей, но вот хедхантеров это беспокоит.

25% зумеров уже использовали ботов с искусственным интеллектом, чтобы написать свое резюме или сопроводительное письмо. Однако 39% работодателей заявили, что это нарушает условия сделки.

«Боты с искусственным интеллектом (такие как ChatGPT) могут помочь как кандидатам, так и работодателям быть более продуктивными и лучше взаимодействовать. От резюме и описаний вакансий до писем с предложением и материалов о приеме на работу — технология предлагает работодателям и рекрутерам лучшую отправную точку», — заявил технический директор iCIMS Эл Смит.

Mashable отмечает, что чат-боты часто выдумывают информацию и могут быть созданы со злым умыслом. Издание советует составлять резюме самим.

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