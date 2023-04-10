Университеты Японии выступили против использования ChatGPT

Японские университеты начали принимать меры в отношении использования студентами ChatGPT. Об этом сообщает The Daily Star.
Токийский университет разместил на своем внутреннем сайте документ, в котором говорится, что «студенты должны самостоятельно писать научные работы, в связи с чем университет не будет принимать к оценке тексты, созданные за счет использования искусственного интеллекта».
Университет Тохоку призвал преподавателей переосмыслить, как даются задания и проводятся экзамены. Профессорам рекомендовали проверять, как ИИ будет отвечать, прежде чем давать задания и доклады.
В одном из ведущих вузов страны, Университете Киото, ректор предостерег студентов от использования ИИ, так как есть риск, что «в тексте, созданном искусственным интеллектом, содержатся ошибки». В этом случае также «отсутствует важная часть образовательного процесса — написания текста самостоятельно».
Университет Софии тоже выработал свои принципы в отношении искусственного интеллекта: «Использование ИИ при написании докладов, сочинений и курсовых работ недопустимо, в случае обнаружения последует строгое наказание».
В конце марта Италия стала первой страной, в которой запретили ChatGPT. Итальянское управление по защите персональных данных считает, что разработчик бота, компания OpenAI, нарушила законодательство ЕС о конфиденциальности. По его мнению, у компании нет правовых оснований, оправдывающих «массовый сбор и хранение персональных данных» для обучения алгоритмов.