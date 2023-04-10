Университеты Японии выступили против использования ChatGPT

В конце марта Италия стала первой страной, в которой запретили ChatGPT. Итальянское управление по защите персональных данных считает, что разработчик бота, компания OpenAI, нарушила законодательство ЕС о конфиденциальности. По его мнению, у компании нет правовых оснований, оправдывающих «массовый сбор и хранение персональных данных» для обучения алгоритмов.