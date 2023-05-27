Третий сезон «Эйфории» не выйдет раньше 2025 года

Новый сезон «Эйфории» придется подождать до 2025 года, заявила директор по драматическим шоу Франческа Орси в интервью Deadline.
«Эйфория» — одно из тех шоу, которое мы начали писать параллельно с пост-продакшеном «Идола», но на данный момент у сценариев. Мы не можем начать съемки, поэтому сдача этого шоу — в идеале в 2025 году — будет зависеть от того, когда мы сможем вернуться к работе с Сэмом [Левинсоном], который на данный момент все еще пишет и заканчивает пост-продакшн «Идола», — сказал Орси журналистам.
Новое шоу Сэма Левинсона оказалось самым низкооцененным среди проектов HBO, получив всего оценку «свежести» в 17% на Rotten Tomatoes и 24 балла из 100 от Metacritic. В Каннах критикам показали две серии из шести. Они сошлись во мнении, что о шоу будут говорить много и не всегда приятно, и обозвали его «50 оттенками Тесфайе».
За несколько месяцев до премьеры «Идол» стал предметом споров из‑за целого ряда закулисных проблем. После завершения 80% съемок в апреле 2022-го площадку покинула режиссер и исполнительный продюсер Эми Сеймец («Она умрет завтра»), а канал HBO сообщил о «развитии сценария». Севший в режиссерское кресло Левинсон сместил «феминистскую оптику» проекта, дав Эйбелу Тесфайе больше времени на экране.
Конфликты были и на съемочной площадке второго сезона «Эйфории». Инсайдеры рассказывали о конфликте Левинсона и исполнительницы роли Кэт Барби Феррейры. Сообщалось, что шоураннер написал для ее героини историю о расстройстве пищевого поведения, которая возмутила актрису. В итоге роль Кэт в сезоне была серьёзно сокращена, а Феррейра покинула каст сериала.