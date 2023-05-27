Третий сезон «Эйфории» не выйдет раньше 2025 года

«Эйфория» — одно из тех шоу, которое мы начали писать параллельно с пост-продакшеном «Идола», но на данный момент у сценариев. Мы не можем начать съемки, поэтому сдача этого шоу — в идеале в 2025 году — будет зависеть от того, когда мы сможем вернуться к работе с Сэмом [Левинсоном], который на данный момент все еще пишет и заканчивает пост-продакшн «Идола», — сказал Орси журналистам.