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«Не хочу быть просто толстой лучшей подружкой»: Барби Феррейра, игравшая Кэт, об уходе из «Эйфории»

Анна Красюк
Сегодня в 16:54

В августе прошлого года стало известно, что актриса Барби Феррейра не будет играть в третьем сезоне «Эйфории». «После четырех лет исполнения роли особенного и загадочного персонажа Кэт я вынуждена попрощаться с ней со слезами на глазах, — написала тогда Феррейра в своих соцсетях. — Надеюсь, многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя и вам было интересно следить за ее движением к той героине, которой она стала. Я вложила в нее всю свою заботу и любовь, и я надеюсь, что вы, ребята, смогли это почувствовать. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес».

В недавнем выпуске подкаста с Дэксом Шепардом актриса опровергла слухи, что у нее были напряженные взаимоотношения с шоураннером сериала Сэмом Левинсоном, из‑за чего якобы ей и пришлось уйти из шоу. Она объяснила, что решение было обоюдным, потому что сюжетная линия, связанная с Кэт, попросту исчерпала себя. «Думаю, мы все понимали, что я больше не хочу быть толстой лучшей подругой», — сказала она.

Во втором сезоне «Эйфории» история Кэт в основном строилась вокруг ее взаимоотношений с одноклассником. И, по словам Феррейры, тот факт, что личность ее героини не прогрессировала, тоже повлиял на ее решение: «Мне было действительно больно наблюдать за таким сюжетным ходом и видеть, как он расстраивает фанатов».

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