«Не хочу быть просто толстой лучшей подружкой»: Барби Феррейра, игравшая Кэт, об уходе из «Эйфории»

В августе прошлого года стало известно, что актриса Барби Феррейра не будет играть в третьем сезоне «Эйфории». «После четырех лет исполнения роли особенного и загадочного персонажа Кэт я вынуждена попрощаться с ней со слезами на глазах, — написала тогда Феррейра в своих соцсетях. — Надеюсь, многие из вас, как и я, смогли увидеть в ней себя и вам было интересно следить за ее движением к той героине, которой она стала. Я вложила в нее всю свою заботу и любовь, и я надеюсь, что вы, ребята, смогли это почувствовать. Люблю тебя, Кэтрин Эрнандес».