Сериал «Идол» от The Weeknd отправили на масштабные пересъемки

Драматический сериал «Идол» от HBO отправили на масштабные пересъемки. Об этом сообщает Variety.

Шоу переснимут из‑за смены актерского состава и съемочной группы, а также из‑за изменения творческого направления. По данным издания, в настоящее время отснято уже несколько эпизодов шестисерийного сериала.

Создатели «Идола» не уточнили, что именно решили изменить в сериале, а также отказались комментировать, кто из актеров и членов команды покинул производство.

Работа над сериалом началась в 2021 году. Его действие разворачивается в Лос-Анджелесе и рассказывает историю поп-певицы, у которой завязывается роман с владельцем клуба. Но не все так просто, так как он оказывается лидером тайного культа.

Ранее было заявлено, что в «Идоле» сыграют Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Музыкант также был соавтором и продюсером сериала.