«Идол» получил рейтинг 17% на Rotten Tomatoes. Это самая низкая оценка среди всех сериалов HBO

Сериал «Идол» после показа на Каннском кинофестивале получил оценки от кинокритиков на Rotten Tomatoes. На основе 12 рецензий рейтинг шоу получился на уровне 17% свежести — и это, пишет DTF, самая низкая оценка на этом агрегаторе среди всех сериалов HBO.
В Каннах критикам показали только две первые серии «Идола». Они сошлись во мнении, что о шоу будут говорить много и не всегда приятно, и обозвали его «50 оттенками Тесфайе».
«Идол» рассказывает о восходящей и неуверенной в себе поп-звезде Джоселин (в исполнении Лили-Роуз Депп), попавшей в лапы лидера культа и хозяина ночного клуба Свенгали Тедроса (The Weeknd). После завершения 80% съемок в апреле 2022-го площадку покинула режиссер и исполнительный продюсер Эми Сеймец («Она умрет завтра»), а канал HBO сообщил о «развитии сценария». Севший в режиссерское кресло Левинсон сместил «феминистскую оптику» проекта, дав Эйбелу Тесфайе больше времени на экране.