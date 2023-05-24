«Идол» получил рейтинг 17% на Rotten Tomatoes. Это самая низкая оценка среди всех сериалов HBO

«Идол» рассказывает о восходящей и неуверенной в себе поп-звезде Джоселин (в исполнении Лили-Роуз Депп), попавшей в лапы лидера культа и хозяина ночного клуба Свенгали Тедроса (The Weeknd). После завершения 80% съемок в апреле 2022-го площадку покинула режиссер и исполнительный продюсер Эми Сеймец («Она умрет завтра»), а канал HBO сообщил о «развитии сценария». Севший в режиссерское кресло Левинсон сместил «феминистскую оптику» проекта, дав Эйбелу Тесфайе больше времени на экране.