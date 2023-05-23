«50 оттенков Тесфайе»: что пишут о премьере «Идола» Сэма Левинсона

В Каннах прошел первый показ сериала «Идол» от шоураннера «Эйфории» Сэма Левинсона. Главные роли в нем сыграли Лили-Роуз Депп и певец The Weeknd. Эйбел Тесфайе также стал продюсером шоу, которое начнется на канале HBO 4 июня.
Сериал рассказывает о восходящей и неуверенной в себе поп-звезде Джоселин (в исполнении Лили-Роуз Депп), попавшей в лапы лидера культа и хозяина ночного клуба Свенгали Тедроса (The Weeknd). В ролях второго плана — Сюзанна Сон («Красная ракета»), певец Трой Сиван, Дэн Леви («Шиттс Крик»), Рэйчел Сеннотт («Шалом, папик!») и участница Blackpink Дженни Ким, также сообщают о камео Алексы Деми («Эйфория»).
За несколько месяцев до премьеры «Идол» стал предметом споров из‑за целого ряда закулисных проблем. После завершения 80% съемок в апреле 2022 площадку покинула режиссер и исполнительный продюсер Эми Саймец («Она умрет завтра»), а канал HBO сообщил о «развитии сценария». Севший в режиссерское кресло Левинсон сместил «феминистскую оптику» проекта, дав Эйбелу Тесфайе больше времени на экране.
Вот как сериал представил залу Сэм Левинсон: «Эйбел пришел к нам с предложением. Он сказал, и я навсегда это запомню: «Я основал бы культ, если бы хотел». Он имел в виду, что его поклонники настолько верные и преданные, что последовали бы за ним куда угодно. Это и стало ключевой идеей для «Идола»: что происходит, когда поп-звезда влюбляется не в того парня, и им никто не пытается помешать».
Тесфайе сказал, что он рассматривает шоу как возможность оставить персону поп-звезды в прошлом и создавать больше произведений под настоящим именем. «Сейчас я прохожу через катарсис. Сейчас наступает момент, когда я готов закрыть главу The Weeknd. Я все еще буду делать музыку, может быть, как Эйбел, может быть, как The Weeknd. Но я все еще хочу убить The Weeknd. И я это сделаю. Когда‑нибудь. Я намерен сбросить эту кожу и переродиться», — заявил певец.
Реакции в зале
В Каннах были представлены две первые серии из шести в сезоне. Сообщается, что после показа съемочную группу встретили пятью минутами оваций.
В рецензиях кинокритики отмечают большое число обнаженных сцен с Лили-Роуз Депп, а также «графичных даже по меркам HBO» эпизодов секса. Как передает Variety, в двух сериях показали несколько сцен беспричинной наготы, включая одну сцену с «мастурбацией кубиками льда» и другую, демонстрирующую «порнофотографии мести с телесными жидкостями на лице Депп».
А вот что пишут журналисты из премьерного зала Канн:
«Слышал много реакций на «Идола» в Каннах. Вариьируются между «отвратительно», «ТВ-версией кликбейта» и «Я больше не хочу видеть Лили-Роуз Депп голой», — пишет в твиттере со-главный редактор Variety Рамин Сетуде.
«Закончилась премьера «Идола». Фанаты Сэма Левинсона не будут разочарованы. В зале интересное обсуждение. «Отвратительно», «мусор», «меня тошнит», «А она сыграла лучше, чем я думал»», — передает реакции исполнительный редактор кино и медиа в Variety Татьяна Сигел.
«Об «Идоле» будут говорить очень много. Пока на этом все», — уверена главный корреспондент Variety Элизабет Вагмайстер.
»«Идол», или «50 оттенков Тесфайе»: история прямиком с домашней страницы Pornhub с участием ареол Лили-Роуз Депп и набриолиненным крысиным хвостиком The Weeknd. Уверен, что это поможет запустить ребрендинг HBO Max, шоу займет достойное место рядом с [семейным реалити-шоу] House Hunters!», — комментирует увиденное колумнист The New York Times и автор «Кровь, пот и хром: дикая и правдивая история Безумного Макса» Кайл Бьюкенен.
«Ожидаемо, у «Идола» есть вайб «Эйфории», но скорее это результат того, как «Черного лебедя», «Наследников» и «Секретаршу» бросили в блендер и хорошо взбили. Приготовьтесь к любопытной дискуссии… Кстати, это не значит, что сериал находится с ними на одном уровне!», — считает главный критик IndieWire Эрик Кон.