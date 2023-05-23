«50 оттенков Тесфайе»: что пишут о премьере «Идола» Сэма Левинсона

Вот как сериал представил залу Сэм Левинсон: «Эйбел пришел к нам с предложением. Он сказал, и я навсегда это запомню: «Я основал бы культ, если бы хотел». Он имел в виду, что его поклонники настолько верные и преданные, что последовали бы за ним куда угодно. Это и стало ключевой идеей для «Идола»: что происходит, когда поп-звезда влюбляется не в того парня, и им никто не пытается помешать».