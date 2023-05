«50 оттенков Тесфайе»: что пишут о премьере «Идола» Сэма Левинсона

Тесфайе сказал, что он рассматривает шоу как возможность оставить персону поп-звезды в прошлом и создавать больше произведений под настоящим именем. «Сейчас я прохожу через катарсис. Сейчас наступает момент, когда я готов закрыть главу The Weeknd. Я все еще буду делать музыку, может быть, как Эйбел, может быть, как The Weeknd. Но я все еще хочу убить The Weeknd. И я это сделаю. Когда‑нибудь. Я намерен сбросить эту кожу и переродиться», — заявил певец.