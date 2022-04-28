«Идол» переснимут из‑за того, что The Weeknd не понравился уход сюжета в «женскую перспективу»

Сериал «Идол», над которым в качестве соавтора, продюсера и исполнителя одной из главных ролей работает The Weeknd, переснимут из‑за творческих разногласий с музыкантом. Об этом пишет Deadline.

Дело в том, что Абелю Тесфайе (настоящее имя певца) не понравилось, что сериал все больше показывал «женскую точку зрения» героини Лили-Роуз Депп, говорят источники. Неясно, останется ли в шоу столько же эпизодов, или их будет меньше и как изменится сюжет. Создатели уже закончили производство 4–5 эпизодов из семи.

На фоне изменений проект покинула режиссер Эми Сеймец, поэтому вся работа переходит к автору «Эйфории» Сэму Левинсону. От участия также отказалась актриса Сюзанна Сон.

Шоу выйдет на телеканале HBO. «Идол» расскажет о поп-певице, у которой начинается роман с лидером тайного культа, владеющим клубом в Лос-Анджелесе.