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Братья Ноланы поддержали забастовку сценаристов в США

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:36

В фан-аккаунте Кристофера и Джонатана Ноланов появилась фотография режиссеров с табличками, которые носят американские сценаристы на забастовке. В посте говорится, что они «показали свою поддержку Гильдии сценаристов США».

В комментариях отметили, что братья Ноланы, которые помимо прочего также являются сценаристами, сфотографировались на фоне студии Paramaunt Pitcures, а не Warner Bros. Одному пользователю показалось странным, что Кристофер Нолан состоянием 250 млн долларов протестует за повышение гонораров сценаристам.

© NolanAnalyst/Twitter

Забастовка американских сценаристов стартовала 2 мая. Она началась после шести недель безуспешных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Гильдия сценаристов США загрузила документ, в котором изложены различия между предложениями организаций, которые и привели к забастовке.

Последний раз подобная забастовка случилась в 2007 году и продлилась 100 дней. Рынок понес убытки в размере 2 млрд долларов.

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