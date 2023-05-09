Братья Ноланы поддержали забастовку сценаристов в США

В фан-аккаунте Кристофера и Джонатана Ноланов появилась фотография режиссеров с табличками, которые носят американские сценаристы на забастовке. В посте говорится, что они «показали свою поддержку Гильдии сценаристов США».
В комментариях отметили, что братья Ноланы, которые помимо прочего также являются сценаристами, сфотографировались на фоне студии Paramaunt Pitcures, а не Warner Bros. Одному пользователю показалось странным, что Кристофер Нолан состоянием 250 млн долларов протестует за повышение гонораров сценаристам.
Забастовка американских сценаристов стартовала 2 мая. Она началась после шести недель безуспешных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Гильдия сценаристов США загрузила документ, в котором изложены различия между предложениями организаций, которые и привели к забастовке.
Последний раз подобная забастовка случилась в 2007 году и продлилась 100 дней. Рынок понес убытки в размере 2 млрд долларов.