Съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» завершатся без шоураннеров

Производство второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» продолжается на фоне забастовки сценаристов в США. Variety пишет, что съемки шоу завершатся без шоураннеров Дж.Д.Пейна и Патрика МакКея.
«Кольца власти» будут снимать еще 19 дней, сообщает издание со ссылкой на источники. Согласно правилам Гильдии сценаристов США, Пейн, МакКей и любые другие сценаристы-продюсеры не могут выполнять какие‑либо писательские обязанности, в том числе присутствовать на съемочной площадке, пока продолжается забастовка. Их заменят исполнительные продюсеры и режиссеры.
Пейн и МакКей заранее спланировали со съемочной группой план действий на случай забастовки сценаристов, чтобы их отсутствие было максимально безболезненным.
«Кольца власти» перенесли производство второго сезона из Новой Зеландии в Великобританию. Съемки продолжаются с 3 октября 2022 года.
Забастовки могут устроить не только сценаристы, но и другие участники кинопроизводства. Контракты Гильдии актеров и Гильдии режиссеров с Альянсом продюсеров кино и телевидения истекают 30 июня. Чего хотят американские сценаристы, «Афиша Daily» рассказывала здесь.