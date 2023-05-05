Съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» завершатся без шоураннеров

«Кольца власти» будут снимать еще 19 дней, сообщает издание со ссылкой на источники. Согласно правилам Гильдии сценаристов США, Пейн, МакКей и любые другие сценаристы-продюсеры не могут выполнять какие‑либо писательские обязанности, в том числе присутствовать на съемочной площадке, пока продолжается забастовка. Их заменят исполнительные продюсеры и режиссеры.