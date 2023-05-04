Доходы тиктокеров-миллионников из России упали на 72%

Российские тиктокеры-миллионники в первом квартале 2023 года потеряли в среднем 72% доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили представители Ассоциации блогеров и агентств «Коммерсанту».
Для исследования организация опросила десятку блогеров с аудиторией от 2,7 млн человек — год к году их средний ежемесячный доход снизился с 7,9 до 2,5 млн рублей. В выборку вошли такие контентмейкеры, как Николена, Дима Талаланов, Филаретовы, Полина, Юля Смурфи, Алан Гедыгушев, Людмила Светлова, Фаиль, «Женат на Марине» и Тоша. Похожую оценку журналисты «Коммерсанта» услышали и от агентства PR Development.
Представители ассоциации считают, что причиной падения доходов стали уменьшение числа рекламодателей и кратное снижение охватов публикаций. Мировые сервисы тоже поставили российским блогерам ограничения: YouTube отключил монетизацию, Meta* заблокировала рекламные кабинеты рекламодателей, TikTok запретил загрузку новых видео и доступ к иностранному контенту.
При этом перейти на другие площадки вроде YouTube Shorts или Instagram Reels* непросто, ведь количество подписчиков упомянутых блогеров там «даже близко не подходит к TikTok». К тому же рекламодатели не спешат сотрудничать с авторами коротких роликов на других платформах, потому что такой контент плохо монетизируется.
Лучше других к ситуации адаптировались микроблогеры, считает гендиректор агентства Epicstars Денис Волков. Их доходы за тот же период выросли до 25%. По мнению Волкова, это случилось благодаря появлению небольших российских рекламодателей, которые заняли ниши ушедших иностранцев и готовы драться за авторов хорошего контента.
В последнее время крупных российских блогеров проверяют на неуплату налогов и отмывание денег. В черный список попали Инстасамка, Гусейн Гасанов, Егор Крид и еще множество авторов. СМИ сообщают о блокировке счетов Инстасамки и Оксаны Самойловой. Кроме этого, идет следствие в отношении Елены Блиновской и Лерчек. Их обвиняют в неуплате налогов на 918 и 300 млн рублей соответственно.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.