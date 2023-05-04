Доходы тиктокеров-миллионников из России упали на 72%

При этом перейти на другие площадки вроде YouTube Shorts или Instagram Reels* непросто, ведь количество подписчиков упомянутых блогеров там «даже близко не подходит к TikTok». К тому же рекламодатели не спешат сотрудничать с авторами коротких роликов на других платформах, потому что такой контент плохо монетизируется.