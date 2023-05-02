СМИ: ФНС заблокировала счета двух компаний Оксаны Самойловой

По данным телеграм-канала Shot, у Самойловой несколько бизнесов. В частности, клиника косметологии El’cosmo в Москве, агентство по подбору нянь Family1, а также косметический бренд Sammy Beauty. Доход последнего около 1 млрд в год — согласно отчетам, только за 2021 год Оксана Самойлова заработала на нем 978 млн.