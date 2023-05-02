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СМИ: ФНС заблокировала счета двух компаний Оксаны Самойловой

Виктория Шанина
Сегодня в 13:35

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой. Об этом пишет телеграм-канал «112».

Речь идет о счетах ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшл». Самойлова стала одним из семи блогеров-миллионников, которые попали под масштабную проверку, сообщает «112».

Также в их числе — Елена Блиновская, Елена Чекалина и Александра Митрошина, против которых уже возбуждены уголовные дела. Вместе с тем «112» утверждает, что у всех семи инфлюэнсеров заблокированы счета. Материалы ФНС могут попасть в Следственный комитет.

По данным телеграм-канала Shot, у Самойловой несколько бизнесов. В частности, клиника косметологии El’cosmo в Москве, агентство по подбору нянь Family1, а также косметический бренд Sammy Beauty. Доход последнего около 1 млрд в год — согласно отчетам, только за 2021 год Оксана Самойлова заработала на нем 978 млн.

«Также в запрещенной [соцсети] Оксана крутит „колесо фортуны“ и разыгрывает новенькие айфоны. На Самойлову оформлено ООО „Антураж“, которое специализируется на торговле в интернете. Предположительно, через него она выводит деньги со своих суперлотерей», — пишет Shot.

Дело против Валерии Чекалиной (блогера Лерчек) и ее супруга завели в начале марта из‑за уклонения от уплаты налогов в размере 300 млн рублей. В конце марта дело о неуплате налогов (120 млн рублей) возбудили против Александры Митрошиной.

27 апреля по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег была задержана Елена Блиновская — автор «Марафона желаний». По мнению следствия, с 2019 по 2021 год она недоплатила в госбюджет более 918 млн рублей. Блогер полностью признала вину, ее отправили под домашний арест.

29 апреля Mash сообщил, что проверки также инициировали против Инстасамки, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников.

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