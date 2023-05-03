Mash: ФНС заблокировала счета Инстасамки

В феврале 2023 года Инстасамка была вынуждена перенести концертный тур по России на год вперед. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила артистку в рекламе «магазинов по продаже наркотиков» и заявила, что «проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям». Кроме этого, были отменены выступления певицы в Челябинске, Краснодаре, Пятигорске и Сочи.