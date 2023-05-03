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Mash: ФНС заблокировала счета Инстасамки

Семён Гудошников
Сегодня в 12:51

Федеральная налоговая служба заблокировала все операции по счетам Инстасамки, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источников издания, артистка находится в «черном списке инфоцыган», составленном МВД России. Ее, Егора Крида, Гусейна Гасанова и еще 29 блогеров-миллионников проверяют на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

В феврале 2023 года Инстасамка была вынуждена перенести концертный тур по России на год вперед. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила артистку в рекламе «магазинов по продаже наркотиков» и заявила, что «проведенные ею концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям». Кроме этого, были отменены выступления певицы в Челябинске, Краснодаре, Пятигорске и Сочи.

В 2021 году Дарья Зотеева уже проходила проверку органов, но не по финансовым преступлениям. Активисты жаловались на ее песни в Роскомнадзор и находили в них пропаганду проституции и разврата для несовершеннолетних.

В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее мужа по статьям об уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 млн рублей и отмывании 130 млн рублей. 27 апреля была задержана «королева марафонов» Елена Блиновская, ее обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей.

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ФНС РоссииМВД РоссииРоскомнадзорСледственный комитет
люди
КридГусейн ГасановЕкатерина МизулинаВалерия ЧекалинаЕлена Блиновская
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