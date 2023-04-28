Блиновская полностью признала вину и раскаялась

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, в ходе допроса полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета.
Следствие будет просить, чтобы Блиновской избрали меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Следователи ищут информаторов, которые сообщили ей об уголовном деле, после чего она попыталась выехать из России.
Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке уехать из России в Беларусь. По данным источника «Известий», у нее был куплен билет на самолет в Казахстан на утро 27 апреля, однако блогера предупредили о возможном задержании в аэропорту, после чего она арендовала Maybach и поехала в сторону Беларуси.
Блогера подозревают по двум уголовным статьям — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег (тоже в особо крупном размере). По мнению следствия, с 2019 по 2021 год она недоплатила в госбюджет более 918 млн рублей.
Блиновская, как считает СК, использовала схему дробления бизнеса. Это когда предприниматель создает несколько юрлиц, чтобы оборот средств по каждому из них был достаточно небольшим, чтобы получить для него упрощенный налоговый режим. Налоговый консультант Юлия Кручанова отмечала, что дробление бизнеса нельзя применять для того вида деятельности, которым занималась Блиновская.