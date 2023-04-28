Блиновская полностью признала вину и раскаялась

Елена Блиновская была задержана 27 апреля при попытке уехать из России в Беларусь. По данным источника «Известий», у нее был куплен билет на самолет в Казахстан на утро 27 апреля, однако блогера предупредили о возможном задержании в аэропорту, после чего она арендовала Maybach и поехала в сторону Беларуси.