Mash: Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида проверят на неуплату налогов и отмывание денег

27 апреля при попытке выехать из РФ в Беларусь была задержана автор «Марафона желаний» Елена Блиновская. Ее подозревают по двум уголовным статьям — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег (тоже в особо крупном размере). По мнению следствия, с 2019 по 2021 год блогер недоплатила в госбюджет более 918 млн рублей.