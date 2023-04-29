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Mash: Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида проверят на неуплату налогов и отмывание денег

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:50

Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег, сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, они попали в составленный МВД «черный список инфоцыган».

Mash утверждает, что этот «список» появился до заведения против блогеров дел. «Задержанные недавно блогеры были там в первых строчках», — говорится в сообщении.

В пример Mash приводит блогерку Александру Митрошину, против которой в марте возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере 120 млн рублей. 27 апреля она погасила долг, ей еще нужно выплатить 7 млн рублей в качестве остатка долга и штрафы в размере 85 млн.

После того, как Митрошина заплатила долг, ее вычеркнули из «черного списка», сообщает Mash.

27 апреля при попытке выехать из РФ в Беларусь была задержана автор «Марафона желаний» Елена Блиновская. Ее подозревают по двум уголовным статьям — в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег (тоже в особо крупном размере). По мнению следствия, с 2019 по 2021 год блогер недоплатила в госбюджет более 918 млн рублей.

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КридГусейн ГасановАлександра МитрошинаЕлена Блиновская
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