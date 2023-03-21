Против блогерки Александры Митрошиной завели дело о неуплате налогов

Ранее подобное уголовное дело о неуплате налогов было возбуждено в отношении Валерии Чекалиной (блогерка Лерчек) и ее супруга. 16 марта суд Москвы запретил Чекалиным пользоваться интернетом, а также два месяца общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон и иные средства связи.