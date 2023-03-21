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Против блогерки Александры Митрошиной завели дело о неуплате налогов

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:45

Против блогерки Александры Митрошиной завели уголовное дело о неуплате налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) на 120 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, с октября 2020 года по май 2022-го Митрошина получила доход от образовательных курсов больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения.

Таким образом, получается, что она не уплатила НДС и НДФЛ и, чтобы скрыть доходы, получала часть средств на аффилированные и контролируемые ею другие ИП, утверждает следствие.

Ранее подобное уголовное дело о неуплате налогов было возбуждено в отношении Валерии Чекалиной (блогерка Лерчек) и ее супруга. 16 марта суд Москвы запретил Чекалиным пользоваться интернетом, а также два месяца общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон и иные средства связи.

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Александра МитрошинаВалерия Чекалина
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