Прокурор запросил для Владимира Кара-Мурзы* 25 лет лишения свободы

Третьим уголовным делом стали обвинения по статье о госизмене. По словам собеседника RT, на протяжении многих лет оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, как утверждает источник, он получал около 30 тыс. долларов ежемесячно. Адвокат Кара-Мурзы заявил, что дело завели из‑за публичных выступлений с критикой российских властей.