Прокурор запросил для Владимира Кара-Мурзы* 25 лет лишения свободы

Прокурор попросил приговорить публициста Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Марию Эйсмонт.
Такое наказание гособвинение затребовало по трем уголовным делам — о госизмене, распространении ложной информации о Российской армии и о руководстве нежелательной организацией.
Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Оппозиционера задержали 11 апреля в Москве, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Якобы он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Изначально он был арестован на 15 суток.
Уже в СИЗО на общественного деятеля завели уголовное дело о фейках про Российскую армию. Его возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона в США.
Затем он стал обвиняемым по еще одному уголовному делу — об осуществлении деятельности нежелательной организации. Причины не уточнялись, но Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского*, которая признана в России нежелательной.
Третьим уголовным делом стали обвинения по статье о госизмене. По словам собеседника RT, на протяжении многих лет оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, как утверждает источник, он получал около 30 тыс. долларов ежемесячно. Адвокат Кара-Мурзы заявил, что дело завели из‑за публичных выступлений с критикой российских властей.
В сумме по трем уголовным делам оппозиционеру может грозить до 36 лет лишения свободы. В конце марта у Кара-Мурзы диагностировали полинейропатию нижних конечностей. По словам Эйсмонт, ее подзащитный потерял за время нахождения под стражей 17 килограмм.