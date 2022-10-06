В отношении российского оппозиционного политика, общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы* завели уголовное дело о госизмене (статья 275 УК), сообщают источники RT и ТАСС. По нему политику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

По словам собеседника RT, на протяжении многих лет оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, как утверждает источник, он получал около 30 тыс. долларов ежемесячно.

Это уже третье уголовное дело, заведенное на Кара-Мурзу*, пока он находится в изоляторе. Задержали политика 11 апреля в Москве, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Якобы он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

Уже в СИЗО на общественного деятеля завели уголовное дело о фейках про российскую армию. Его возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона в США.

Затем оппозиционер стал обвиняемым по еще одному уголовному делу — об осуществлении деятельности нежелательной организации. Причины не уточнялись, но Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая признана в России нежелательной. В сумме по трем уголовным делам оппозиционеру может грозить до 36 лет лишения свободы.

*Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.