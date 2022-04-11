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В Москве задержали политика Владимира Кара-Мурзу. Его обвиняют в неповиновении полиции

Семён Гудошников
Вчера в 22:55

В Москве полицейские задержали оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу. Об этом сообщил в телеграме Илья Яшин.

Он предположил, что задержание связано с каким‑то антивоенным высказыванием Кара-Мурзы в прессе или в соцсетях.

Адвокат политика Вадим Прохоров сообщил «ОВД-Инфо», что его не пускают в отдел полиции «Хамовники», где находится его подзащитный. Подписчице издания удалось дозвониться до отдела, там ей полицейские сказали, что ввели план «Крепость» — он позволяет никого не впускать в ОП и не выпускать из него.

Позже Sota со ссылкой на Прохорова написала, что Кара Мурзу обвиняют в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП, наказание — штраф до 4 тыс. рублей или арест до 15 суток). Политика оставили на ночь в ОВД «Хамовники».

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